فيسبوك: بدء حذف أي أخبار أو معلومات زائفة عن لقاحات كورونا

أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، بدء حذف أي أخبار أو معلومات زائفة تتعلق بلقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي بدأت الشركات في تأكيد الموافقة عليها من المنظمات الصحية الكبرى وبد توزيعها في العالم لمواجهة الوباء.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، كانت شركة فيسبوك تطبق حتى الآن سياسة إزالة وحذف الأكاذيب والادعاءات بشأن فيروس كورونا، والتي أكدت أنها تؤدي إلى ضرر كبير، خاصة المنشورات التي تروج للعلاجات الخاطئة أو نظريات المؤامرة الزائفة التي تربط الفيروس بشبكة 5G.

وذكرت الشبكة أن الشركة حذفت 12 مليون مشاركة نتيجة لهذه السياسة بين مارس وأكتوبر الماضيين، لكنها لم تتخذ موقفًا حازمًا بعد بشأن اللقاحات، بخلاف حظر الإعلانات التي تروّج لنظريات المؤامرة المناهضة للتطعيم.

والاثنين الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، مارك زوكربيرج، إن عملاق التواصل الاجتماعي سيُظهر لمستخدميه "معلومات موثوقة حول اللقاحات ضد فيروس كورونا، دون الخوض في تفاصيل عن كيفية التخطيط لترويج تلك المعلومات.

وبعد أن طورت شركات الأدوية الكبرى مثل فايزر واسترازينيكا اللقاحات ضد كورونا، حددت شركة التواصل الاجتماعي موقفًا حازمًا لحذف الادعاءات الكاذبة عنها وذلك بعد أن يفضحها خبراء الصحة العامة، لإزالتها من فيسبوك وانستجرام.