إعلامية كويتية: 3 صفعات مدوية هزت إيران فى أسبوع واحد

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن إيران تعرضت لـ ثلاث صفعات مدوية وغير متوقعة فى أسبوع واحد أصابتها فى مقتل إثر اغتيال العالم الإيراني النووي محسن زاده واعقبه مقتل قيادي في الحرس الثوري في غارة جوية بطائرة مسيرة على الحدود العراقية السورية بنفس طريقة مقتل الجنرال قاسم سليماني، والضربة الثالثة هي اغتيال شخصية مهمة فى الحرس الثوري على يد مجهولين غرب إيران .

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واستنكرت "الرشيد"، الإدعاءات الكاذبة لإيران والتي تناقلها الإعلام الإيراني الناطق بالعربية بتوجيه اتهامات للسعودية بأنها هى من أوزعت بقتل محسن فخري زاده وهى من أمرت الجيش الأمريكي بتصفية سليماني وأيضًا إدعاءات كاذبة بأنها طالبت الرئيس الأمريكي ترامب بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات عليها ، مشيرة إلى أن إيران تعلم جيدًا أن أمريكا هى من قامت بإغتيال قاسم سليماني واعترف ترامب بأن أمريكا هي من قامت بإغتيال سليماني وأعلنها صريحة ومع ذلك لم تقم ايران بأي عمل ضد إسرائيل أو أمريكا، كما تعلم طهران جيدًا أن إسرائيل هى من اغتالت زاده ومع ذلك لن تستطيع الإقتراب من مواجهتها لقدرة إسرائيل على محوها .

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ولفتت "الرشيد"، إلى تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير التي قال فيها " إن اليأس دفع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بإلقاء اللوم على السعودية وإتهامها بما يحدث فى إيران"، مؤكدة الرشيد، أن المملكة العربية السعودية لا تقر سياسة الاغتيالات بأى شكل من الأشكال.

وقبل يومين، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إن اليأس، دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف، لإلقاء أي لوم على المملكة، واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ربما عندما يحدث لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب به أيضًا"!

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية أن " الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام "1979".

ووجّه حديثه لوزير الخارجية الإيراني "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولًا عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".