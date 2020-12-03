أمين الأمم المتحدة يطالب بتوزيع لقاح كورونا على الجميع

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الخميس، إن الجهد المتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يجب أن يكون دوليًا.

وأضاف جوتيرتش في كلمة له خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه يجب توفير التمويل اللازم لتوزيع لقاح كورونا على الجميع.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بنتائج قمة العشرين بشأن التصدي لتداعيات جائحة كورونا.

وكانت إحصائيات كشفتها وكالة "فرانس برس" للأنباء، أظهرت أن العالم سجل نحو 633000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات منصة "وورلد ميترز" الأمريكية، فأصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا يقترب من 65 مليون إصابة حول العالم، حيث وصل العدد إلى 64,985,212 حالة.

وذكرت منصة وورلد ميترز أن إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، قد تجاوز المليون ونصف مليون حالة، في حين تجاوز عدد حالات الشفاء حول العالم الـ45 مليون متعافي.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.