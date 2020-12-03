البنك الأهلي السعودي فتح حساب جاري عبر الإنترنت

البنك الأهلي التجاري أول بنوك السعودية في التأسيس حيث تم تأسيس البنك سنة 1953 بإصدار مرسوم ملكي من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بضم العديد من الشركات إلى مؤسسة واحدة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري وبلغ رأس المال عند تأسيسه حوالي 8 مليون دولار أما الآن فأصبح رأس ماله يتجاوز 8 مليار دولار وقيمة أصوله تعدت 118 مليار دولار ويمتلك البنك أكثر من 400 فرعا ويقوم البنك الأهلي بتقديم خدماته وفق الشريعة الإسلامية وبلغ عدد عملائه أكثر من 5 مليون شخص ويعتبر البنك الأهلي من البنوك المشهورة عالميا فيوجد لدى البنك فروع في مختلف الدول وكما ذكرنا يقوم البنك بتقديم كافة خدماته وتعاملاته المالية وفقا للشريعة الإسلامية

فتح حساب للمقيمين

يقوم البنك الأهلي بتقديم إمكانية إنشاء حساب في البنك مع الكثير من التسهيلات التي يقدمها البنك ودون شروط قوية ولبدء إجراءات فتح الحساب يجب كل الذي على المقيم فعله هو إحضار المستندات المطلوبة كجواز السفر وأوراق الإقامة والعنوان المحدد لمكان إقامته وبقية الأوراق المطلوبة وأيضا نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بالعميل ونسخة أيضا من جواز السفر أما للقاصرين يجب تقديم شهادة ميلاد من الرقم الوطني وورق الوصاية الخاص بالقاصر من أجل فتح حساب خاص بهم

فتح حساب عبر الإنترنت

يمكنك فتح حساب جاري عبر الإنترنت وذلك اختصارا للوقت والجهد المبذولة في الذهاب للفرع والإجراءات الروتينية الاعتيادية لفتح أي حساب بنكي والشرط الأساسي لفتح حساب عبر الإنترنت أن تكون هناك بطاقة هوية أو إقامة صالحة

الدخول للموقع الرئيسي الخاص بالبنك وانقر على “فتح حساب فحص جديد”

أدخل رقم الهوية أو البطاقة الخاصة بك

اكتب تاريخ ميلادك

أدخل رقم هاتف صحيحا لأنه سيتم إرسال رمز تأكد

قم بإدخال كل المعلومات المطلوبة والحرص على صحتها

تأكد قبل الانتهاء من صحة جميع البيانات التي قمت بإدخالها ثم قم بإنهاء العملية وانتظر رمز التأكيد الذي سيأتيك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله وثم ستتلقى رسالة أنه تم إكمال طلبك بنجاح ويمكنك الحصول على رقم طلبك إذا أردت المتابعة عبر أحد افرع البنك

خطوات فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت