فلكي يمني: زلزال متوسط الشدة يضرب تركيا
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن زلزال بقوة 5 درجات ضرب صباح اليوم تركيا.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، بحسب مواقع الرصد الزلزالي وهيئة المساحة الجيولوجية الامريكية والتي رصدت اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 حوالي الساعة 8:45 صباحا بتوقيت صنعاء (UTC+3) زلزال متوسط الشدة بلغ 5؛درجة مركز الزلزال على مسافة حوالي 5 كيلو متر من كرتيان التركية KURTAIAN وبورتها على عمق 10 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وأشار الشوافي إلى انه لا يوجد اي معلومات او تصريحات عن اضرار حتى الان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : فلكي يمني: زلزال متوسط الشدة يضرب تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.