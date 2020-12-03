تركيا.. القبض على 23 شخصا من عناصر الإخوان الإرهابية

جدة - نرمين السيد - ألقت السلطات التركية القبض على 23 شخصًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين على أراضيها، لاتهامهم بالتواصل مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر أخرى من الدول العربية، بحسب فضائية "العربية".





ورفضت السلطات التركية خلال الأيام السابقة منح الجنسية لما يقارب 50 شخصًا من عناصر وقيادات جماعة الإخوان، ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية، بعدما تبين تواصل عناصر الإخوان مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة فى بعض الدول الأوروبية، لتوفير ملاذات آمنة للقادمين من الدول العربية، وتسهيل أماكن تدريبهم بالتنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان. ورتب عناصر الإخوان عمليات السفر والتدريب للقادمين من ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على "استراتيجية خرطوم الأباطيل"، فيما كشفت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وجود قنوات اتصال بين هؤلاء العناصر وجهات فى إيران، بالتنسيق مع قيادة إخوانية كبيرة تقيم فى لندن.

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