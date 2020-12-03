بيان مشترك .. موسكو وباريس وواشنطن تطالب بسحب فورى للمرتزقة من قره باغ 

جدة - نرمين السيد - وجاءت هذه الدعوة فى بيان مشترك صدر اليوم عن رؤساء وفود الدول الثلاث التى تترأس مجموعة مينسك الخاصة بتسوية نزاع قره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وفى البيان رحب وزيرا خارجية روسيا سيرجى لافروف وفرنسا جان إيف لودريان ونائب وزير الخارجية الأمريكى ستيفن بيجان، باتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين باكو ويريفان بوساطة موسكو، داعين طرفى النزاع إلى الالتزام الكامل بما يترتب عليهما من مسؤوليات وفقا للإعلان الثلاثى الصادر فى التاسع من نوفمبر.

وأبرزوا أهمية الإجراءات التى تتخذها روسيا بالاتفاق مع أذربيجان وأرمينيا لضمان عدم تجدد القتال فى منطقة النزاع و"دعوا إلى الانسحاب الكامل والسريع لجميع المرتزقة الأجانب من المنطقة وحثوا جميع الأطراف على تسريع مغادرتهم".

كما ذكّر البيان الثلاثى أرمينيا وأذربيجان بمسؤولياتهما بموجب القانون الإنسانى الدولى، لاسيما فى ما يتعلق بتبادل الأسرى وجثث القتلى، مشددا على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين طوعا إلى مناطقهم.

ودعوا الصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات فعلية فى سبيل تحسين الظروف الإنسانية فى قره باغ، وحثوا باكو ويريفان على الاستفادة من وقف الحرب للتفاوض على اتفاق سلام دائم تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.