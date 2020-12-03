أول رئيس يفعلها.. ترامب يثور من جديد على نتائج الانتخابات ويتجاهل خطر كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مدته 46 دقيقة يعترض على نتائج انتخابات 2020، مرة أخرى، وهو غير صحيح من الناحية الواقعية وفقا لموقع ان بي سي نيوز

وفي نفس اليوم، سجلت الولايات المتحدة أرقامًا قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (أكثر من 200000) والوفيات (ما يقرب من 2800) ، بالإضافة إلى إجمالي حالات الاستشفاء الحالية من الفيروس (أكثر من 100000).

وتشهد الولايات المتحدة حاليا رئيس يحتج على انتخابات خسرها بوضوح قبل شهر، مقابل فيروس يزداد فتكًا يومًا بعد يوم - قد يمثل أكثر انفصال صادم في قيادة البيت الأبيض، فضلا عن كون الرئيس يستضيف حفلات في الكريسماس والعطلات الداخلية في الوقت الذي يتفشي فيه الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لموقع "ان بي سي" فإن التاريخ سيتذكر جيدًا رئاسة ترامب لحدثين - الأول هو فيروس كورونا، والثاني هو كونه أول رئيس لا يعترف بنتائج الانتخابات التي خسرها. لكن حدث واحد فقط من تلك الأحداث أدى إلى وفيات ودخول المستشفى وما قد يكون التحدي الأكبر للنظام الصحي في هذا البلد. قال روبرت ريدفيلد ، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "الواقع هو أن ديسمبر ويناير وفبراير ستكون أوقاتًا عصيبة". وأضاف "أعتقد في الواقع أنهم سيكونون الأصعب في تاريخ الصحة العامة لهذه الأمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الذي سيتم فرضه على نظام الرعاية الصحية لدينا."