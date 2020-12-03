روسيا تحرك أسطولها بالكامل في البحر الأسود.. وأمريكا ترد بهذه الطريقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تحرك أسطول البحر الأسود التابع للبحرية بكامل قوامه، وذلك لتنفيذ تدريبات مهمة، ما أثار انتباه القوات الأمريكية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيان لها إن التدريبات تشارك فيها الفرقاطان "الأدميرال جريجوروفيتش" و"الأدميرال ماكاروف"، وسفينة الدورية "ديمتري روجاتشيف"، وسفينة الحراسة "بيتليفي"، وسفينتا الصواريخ الصغيرتان "أوريخوفو-زويفو" و"إنغوشيا"، إضافة إلى سفن الإنزال الكبيرة والسفن الصغيرة المضادة للغواصات والغواصات وكاسحات الألغام وسفن الإسناد.

ولفتت القناة الروسية، إلى أن هذه السفن كانت ترافقها مروحية وطائرات تابعة للطيران البحري، فيما تضمن تغطيتها أنظمة الدفاع الجوي التابعة لأسطول البحر الأسود.

واثار ذلك نظر الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وانتباهها من مناورات الأسطول الروسي، حيث نفذت طائرة استطلاع استراتيجي أمريكية من طراز Boeing RC-135U Combat Sent، دوريات فوق منطقة التمرين بمياه البحر الأسود، مقتربة من شبه جزيرة القرم.

لكن لم تعترض أي مقاتلة روسية الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة.