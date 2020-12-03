روحاني يتحدى نوابًا ردا على اغتيال زادة| ماذا بعد رفض رئيس إيران زيادة تخصيب اليورانيوم؟

يعكس شد الحبل حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخمًا بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين الرئيس الايراني حسن روحاني، وهو معتدل نسبيًا، ونواب متشددين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجًا أكثر تصادمية.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، اعرب عن معارضته لمشروع قانون وافق عليه البرلمان في اليوم السابق لتعليق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة وتعزيز تخصيب اليورانيوم، قائلا إنه سيكون "ضارا" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأمريكية.

وأضاف "اليوم، نحن أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر". وفي وقت لاحق الأربعاء، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة الرقابة الدستورية، وافق أيضًا على مشروع القانون وأرسله رسميًا إلى روحاني الذي لديه الآن خمسة أيام عمل للتوقيع رسميًا على مشروع قانون لجعله قابلًا للتنفيذ.

وسيعلق مشروع القانون عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة ويطالب الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأمريكية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد.

وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.

وفي حديثه، في اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك وتعتبره مضرًا لاتجاه الأنشطة الدبلوماسية".

وألمح إلى أن المشرعين يستعدون قبل الانتخابات المقررة في يونيو.