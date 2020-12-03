نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو وباريس وواشنطن تطالب بسحب المرتزقة من قره باغ فورا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت روسيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الخميس إلى سحب جميع المرتزقة فورا من منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر اليوم عن رؤساء وفود الدول الثلاث التي تترأس مجموعة مينسك الخاصة بتسوية نزاع قره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي البيان رحب وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وفرنسا جان إيف لودريان ونائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين باكو ويريفان بوساطة موسكو، داعين طرفي النزاع إلى الالتزام الكامل بما يترتب عليهما من مسؤوليات وفقا للإعلان الثلاثي الصادر في التاسع من نوفمبر.

وأبرزوا أهمية الإجراءات التي تتخذها روسيا بالاتفاق مع أذربيجان وأرمينيا لضمان عدم تجدد القتال في منطقة النزاع و"دعوا إلى الانسحاب الكامل والسريع لجميع المرتزقة الأجانب من المنطقة وحثوا جميع الأطراف على تسريع مغادرتهم".

كما ذكّر البيان الثلاثي أرمينيا وأذربيجان بمسؤولياتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، لاسيما في ما يتعلق بتبادل الأسرى وجثث القتلى، مشددا على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين طوعا إلى مناطقهم.

ودعوا الصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين الظروف الإنسانية في قره باغ، وحثوا باكو ويريفان على الاستفادة من وقف الحرب للتفاوض على اتفاق سلام دائم تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.