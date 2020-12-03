محتجون ضد رئيس الوزراء الأرمنى يغلقون شارعا رئيسيا بالعاصمة

جدة - نرمين السيد - وأغلق المتظاهرون أحد الشوارع المركزية فى يريفان، فيما جلس بعضهم فى منتصف الطريق قبل أن تتدخل الشرطة لفض التجمعات واعتقال العديد من المحتجين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الخميس.

وتنظم الأحزاب المعارضة -منذ 10 نوفمبر الماضى- مظاهرات احتجاجية فى يريفان مطالبة باستقالة باشينيان بسبب توقيعه إلى جانب الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأذربيجانى إلهام علييف على بيان نص على وقف إطلاق النار فى إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضى فى المنطقة إلى أذربيجان.

وتعتبر المعارضة توقيع باشينيان على البيان الثلاثى "استسلاما"، كما أنها تحمله المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية فى أرمينيا.