” ديلي ميل”:فوز أدولف هتلر في انتخابات ناميبيا 

أفادت صحيفة " ديلي ميل" بأن السياسي أدولف هتلر أونونا، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الإقليمية في ناميبيا.
ووفقا للصحيفة، فاز أونونا، بـ85٪ من الأصوات، وتم انتخابه في المجلس الإقليمي عن حزب "منظمة شعب جنوب غرب إفريقيا" الحاكم.
وعلق السياسي على فوزه بالقول: "أنا لا أسعى لنيل السلطة السياسية، ولا أنوي السيطرة على العالم".
وأضاف أنه لم يفهم والده الأحداث التاريخية التي ارتبط اسم أدولف هتلر بها عندما أطلق عليه هذا الاسم وأن الوقت قد فات لتغيير اسمه، لافتا إلى أن أفراد أسرته ينادونه أدولف أونونا.
وجدير بالذكر أن جمهورية ناميبيا كانت مستعمرة ألمانية واللغة الألمانية معترف بها كواحدة من اللغات الوطنية في ناميبيا، وتعتبر الرئيسية في الحديث في بعض مناطق البلاد.
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