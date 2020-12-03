أرمينيا.. مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل باشينيان

شهدت شوارع العاصمة الأرمينية يريفان مواجهات اليوم الخميس بين الشرطة ومحتجين يطالبون برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وأغلق المتظاهرون أحد الشوارع المركزية في يريفان، فيما جلس بعضهم في منتصف الطريق قبل أن تتدخل الشرطة لفض التجمعات واعتقال العديد من المحتجين.
ومنذ 10 نوفمبر تنظم الأحزاب المعارضة مظاهرات احتجاجية في يريفان مطالبة باستقالة باشينيان بسبب توقيعه إلى جانب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف على بيان نص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضي في المنطقة إلى أذربيجان.
وتعتبر المعارضة توقيع باشينيان على البيان الثلاثي "استسلاما"، كما أنها تحمله المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في أرمينيا.
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