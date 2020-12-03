أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الخميس عن تسجيل أكثر من 400 وفاة وقرابة 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية رصد 414 وفاة و14879 إصابة بالفيروس اليوم الأخير، مقابل 648 وفاة و16170 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و674134 إصابة مؤكدة منها 60113 حالة وفاة.
وأجريت حتى اليوم أكثر من 41.6 مليون فحص كورونا في المملكة المتحدة ولا يزال أكثر من 15 ألف مريض في المستشفيات، 1315 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك.
واعتمدت السلطات البريطانية أمس اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تتخطى عتبة الـ60 ألف وفاة جراء كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.