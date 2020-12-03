بسبب تفشي كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ حتى 10 يناير

قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لوسائل إعلام مغربية، صادق مجلس الوزراء المغربي، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد حتى 10 يناير المقبل.

وأكد مجلس الوزراء المغربي، أن القرار يأتي في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19"، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

يأتي هذا التمديد في الوقت الذي ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوحش الوباء بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وسجل المغرب أمس الأربعاء، 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بدء الجائحة فى البلاد إلى 364.190.

كما سجل 70 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5985، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 314.237.