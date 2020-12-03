وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تخطي وفيات فيروس كورونا المستجد الـ60 ألف حالة.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، سجلت الوزارة 414 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى أكثر من 60 ألف شخص.

كما تم الإبلاغ عن إصابة 14879 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 1674134 حالة منذ بدء تفشي المرض، في حين أن عدد الوفيات بلغ 60113.

وتشير أرقام أخرى منفصلة عن الوفيات في الأيام الأخيرة إلى تسجيل 76 ألف وفاة.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة عالمية ترخص لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يفتح الطريق أمام التطعيم الشامل للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وتم ترخيص اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، قبل قرارات الولايات المتحدة وأوروبا.

وتمثل موافقة بريطانيا على استخدام لقاح فايزر، لحظة تاريخية في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن أمس الأربعاء، انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بداية الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، إن العاملين في القطاع الطبي والمقيمين في مراكز الرعاية، وكبار السن هم من أصحاب الاولوية في الحصول على اللقاح بالبداية.