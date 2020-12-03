إصابات جراء انفجار مستودع بجنوب غرب بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الطوارئ البريطانية اليوم الخميس وقوع إصابات، جراء انفجار مستودع داخل ميناء قرب مدينة "بريستول" بجنوب غرب البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الطوارئ البريطانية اليوم الخميس وقوع إصابات، جراء انفجار مستودع داخل ميناء قرب مدينة "بريستول" بجنوب غرب البلاد. ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، عن سلطات الإسعاف والإطفاء أنه يجرى التعامل مع حادث كبير وعدد من الإصابات بعد وقوع انفجار ضخم.

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