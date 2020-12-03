فرنسا تعلن مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا

حدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، استراتيجية البلاد للتعامل مع لقاحات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها ستكون مجانية للجميع.

وأضاف كاستيكس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن التلقيح سيبدأ بشكل أولي في نهاية ديسمبر الجاري، بعد أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح كورونا.

وأشار: "الأمر يتعلق بلقاحين هما فايزر وموديرنا.. علينا الانتظار حتى 29 ديسمبر ، عندما تقرر وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، وهو ضمان أساسي لبدء التطعيم".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الثلاثاء الماضي، عن إجراء حملة تطعيم عامة في فرنسا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال ماكرون، إن حملة التلقيح الأولى ضد كورونا ستكون في ديسمبر ويناير للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس في البلاد، فيما سيتم إجراء حملة تطعيم ثانية عمومية بين شهر أبريل ويونيو المقبلين.

وسيصل اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فرنسا بكميات محدودة في البداية، وسيتم تطعيم المتقدمين في السن أولا، حيث رأت السلطات الفرنسية أن تحد من نقل اللقاح وتركز على العمل به في المؤسسات الاستشفائية الكبرى، وستمنح إلى الأطباء مسؤولية اختيار الأشخاص الأولى بالتطعيم.

وكان البرلمان الياباني، وافق أمس الأربعاء، على مشروع قانون لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين مجانا، مع تغطية الحكومة المركزية للتكلفة.