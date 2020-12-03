النائب العام الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو لـ"إسقاط تهم الفساد"

رفض المدعي العام الإسرائيلي طلبًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلغاء لائحة اتهامه بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، رافضًا مزاعم المدعى عليه بوقوع أخطاء جسيمة في تحقيق الشرطة.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام "لم تكن هناك عيوب في عملية تقديم لائحة الاتهام".

يوم الأحد ، قدم محامو دفاع نتنياهو طلبًا إلى المحكمة المركزية في القدس لرفض لائحة الاتهام ، بحجة أن موكلهم كان محصنًا من الملاحقة القضائية وقت الأحداث. وفي اعتراضه على لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء، زعم محاميه، أميت حداد وبوعز بن تسور، أن رئيس الوزراء كان مستهدفًا مقدمًا وأنه تم استخدام وسائل إجرامية غير لائقة، بما في ذلك الضغط على الشهود.

وزعموا أن القضية تشكل تطبيقًا انتقائيًا للقانون وشابها تسرب لوسائل الإعلام. وقال المحامون إن المحققين فشلوا أيضا في متابعة أي دليل كان من شأنه أن يميل إلى تبرئة رئيس الوزراء.

وذكر ملف المحكمة أن "مواد التحقيق تكشف عن أفعال خطيرة تدعو إلى إلغاء لائحة الاتهام - وهي جريمة لم يتم التحقيق فيها، لكنها اختُرعت" كما زعمت أن المدعي العام أفيحاي ميندلبليت لم يلتزم بالمتطلبات في توجيه الاتهامات ضد عضو في البرلمان، وبالتالي فإن رئيس الوزراء محصن من توجيه الاتهام إليه. وعلق الادعاء على هذه الادعاءات، قائلًا: "بعد سماع الأدلة، ستصبح الصورة الواقعية التي تعكس الحقيقة واضحة للمحكمة. وعلى النقيض من الصورة المنحرفة والمشوهة التي قدمها المدعى عليه، الآن، في إشارة إلى نتنياهو.