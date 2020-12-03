أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يحذرون ترامب من العفو عن نفسه وحلفائه وأسرته

حذر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعجيل بإصدار عفو شامل في أيامه الأخيرة في منصبه.

ورد نصف أعضاء مجلس الشيوخ على تكهنات في صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب يمكن أن يستخدم سلطاته الرئاسية لمنح عفو مطلق عن الموظفين الحاليين والسابقين، وأفراد الأسرة، وحتى هو.

وأكد مايك راوندز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث داكوتا أن تلك السلطات "يجب أن تمارس دائمًا بعد تفكير جاد" ، مضيفًا "آمل وأعتقد أن الرئيس يشعر بنفس الطريقة".

قال راوندز: "العفو أمر قوي للغاية" مضيفا "الرئيس لديه تلك السلطة، لكنك تفعل ذلك بعد تفكير جاد وتفكير، وآمل أن يتعامل معها الرئيس بهذه الطريقة".

وأثار الرئيس الأمريكي بالفعل المعارضين الديمقراطيين من خلال العفو عن الجنرال مايكل فلين، وهو أول تعيين قصير الأجل له كمستشار للأمن القومي. أصبح فلين الضحية الأولى لمزاعم "روسياجيت" المزيفة ضد الرئيس عندما استقال بعد ثلاثة أسابيع فقط في المنصب؛ بسبب مزاعم بأنه ضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأن محادثة أجراها مع دبلوماسي روسي قبل تولي ترامب منصبه. ولكن راوندز نفى الغضب بشأن عفو ​​فلين، قائلًا إن إدانته لاحقًا بالفشل في الكشف عن معلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي كانت معيبة. وأضاف: "بناءً على ما سيصدر الآن، يبدو أن هناك الكثير من الأشياء المتعلقة بإدانته والطريقة التي عومل بها والتي لم تكن لتحدث أبدًا لو تم اتباع القانون". وتابع "هذه هي أنواع الأشياء التي يكون فيها العفو الرئاسي مبررًا ، وهو محاولة إصلاح خطأ تم فعله في المقام الأول". ورفض راوندز الاستناد إلى تكهنات بأن ترامب قد يعفو أيضًا عن رئيس حملته الانتخابية السابق بول مانافورت أو المحلل الاستراتيجي في البيت الأبيض ستيف بانون. وأدين مانافورت في محاكمات منفصلة في عامي 2018 و 2019 بتهم من بينها عدم الكشف عن حسابات بنكية أجنبية أو التسجيل كجماعة ضغط أجنبية لحكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش - التي تم الإطاحة بها في عام 2014 بدعم من الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي. -اختر جو بايدن. ويواجه بانون حاليًا تهمًا فيدرالية بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال بسبب حملة تمويل جماعي لدعم بناء جدار على طول الحدود الأمريكية المكسيكية. ورد آخرون على شائعات وسائل الإعلام بأن ترامب قد يمنح عفوًا لعدد من أبنائه وأصهاره الذين عملوا من أجل حملته والبيت الأبيض، وحتى هو نفسه لحمايتهم من أي محاولة من قبل إدارة بايدن الوليدة لبدء ملاحقات قضائية ضدهم. ورفض رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي جراهام ، السناتور الكبير عن ولاية كارولينا الجنوبية، الفكرة تمامًا. وقال جراهام: "لا أعرف ما هي الجرائم التي يواجهونها، لا أرى أي مسؤولية جنائية على أي شخص في عائلته". وعلق السناتور ميت رومني، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، وهو من أشد المنتقدين لترامب، قائلا إن "التحدي المتمثل في منح العفو لأفراد عائلته هو أنه يشير إلى أنه ربما كان هناك نشاط إجرامي لا ترغب أي عائلة في الارتباط به". وقالت سوزان كولينز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مين، إن على ترامب طلب المشورة من مكتب المدعي العام للعفو بوزارة العدل قبل إصدار المزيد من قرارات العفو - وهي وجهة نظر أيدها رومني والسيناتور عن ولاية آيوا تشاك جراسلي. وقال كولينز: "بشكل عام، أعتقد أن الرؤساء يجب أن يأخذوا بنصيحة مكتب العفو التابع لوزارة العدل". وأضاف "لكن سلطة عفو الرئيس واسعة للغاية". وقال جراسلي، الذي يُرجح أن يخلف غراهام كرئيس للجنة القضائية العام المقبل: "يجب اتباع العملية". ويمنحه الدستور السلطة الوحيدة، حتى لو اختلفت معها، مثلما اختلفت مع كلينتون بشأن ريتش"، وفقا لـ جراسلي.

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