بسبب أبحاث أسلحة كيميائية .. عقوبات أمريكية جديدة ضد كيان إيراني

كشف بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت جولة أخرى من العقوبات المتعلقة بإيران.

ووفقًا للوزارة الأمريكية، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كيان، مجموعة "شهيد ميسامي" ومديرها، على القائمة السوداء، قائلًا إن "المجموعة تشارك في الأبحاث الكيميائية في طهران وترتبط بالمنظمة الإيرانية المحظورة للابتكار والبحوث الدفاعية، والمعروفة أيضًا باسم SNPD".

وأضافت "صنفت الولايات المتحدة SPND في عام 2014 فيما يتعلق بانتشار النظام الإيراني لأسلحة الدمار الشامل (WMD) أو وسائل إيصالها"، وفقا لبيان عن وزارة الخزانة.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوعين من إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سابقًا، إنه سيتم فرض المزيد من القيود على الجمهورية الإيرانية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي بداية نوفمبر، كتب أكسيوس، نقلًا عن مصدرين إسرائيليين لم يسمهما، أن الرئيس دونالد ترامب يريد منع الديمقراطي جو بايدن من إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، والذي وصفه ترامب ذات مرة بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق". وتم التوقيع على الاتفاقية في عام 2015 بين الصين وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وطهران. وبموجب الاتفاق وافقت طهران على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة. وعلى الرغم من التحذيرات والانتقادات من الموقعين الآخرين، سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، ما دفع طهران إلى التراجع عن التزاماتها. ومع ذلك، أشار بايدن، الذي من المتوقع أن يفوز في انتخابات 2020، إلى أنه يريد إحياء الصفقة. وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن طهران ستفي بالتزامات الاتفاق إذا عادت واشنطن للاتفاق.

العقوبات ليست الخيار الوحيد الذي يمكن أن تستخدمه إدارة ترامب لجعل الأمور صعبة على بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن ترامب سأل مستشاريه عن هجوم عسكري محتمل على موقع نووي إيراني. وكتبت الصحيفة أن مساعدي الرئيس أقنعهم بالعدول عن مهاجمة الجمهورية الإيرانية. وبعد 11 يومًا من تقرير وول ستريت جورنال، اغتيل محسن فخري زاده، العالم الإيراني، الملقب بأب البرنامج النووي الإيراني، بينما كان يستقل سيارة، وألقت طهران باللوم في الهجوم على إسرائيل.