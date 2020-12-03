بايدن يختار حليفين مقربين له لقيادة فريق مكافحة كورونا.. تعرف عليهما

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حليفين مقربين، لقيادة فريق مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما ذكره مصدران مطلعان على القرار.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، من المقرر أن يعمل المسؤول السابق في إدارة أوباما، جيف زينتس، والجراح العام السابق لأمريكا في عهد أوباما، فيفك ميرفي للإشراف على استجابة إدارة بايدن للوباء.

وكان جو بايدن، أعلن منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، عن وضع خطة عاجلة لاحتواء الفيروس، وتشكيل مجلس استشاري للتصدي لوباء كورونا الذي أصاب ملايين الأمريكيين.

ولا تزال الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا من ناحية عدد الإصابات والوفيات، وهذا ما جعل أزمة الوباء نقطة ساخنة في الخلاف بين الرئيس المنتخب جو بايدن، والرئيس الحالي دونالد ترامب.

واتهم بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدم وجود خطة لتوجيه الولايات المتحدة للخروج من الوباء، كما اتهمه بعدم التعاون معه لمكافحة كورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه منزعج من الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في الولايات المتحدة.

وطالب الشعب الأمريكي بالالتزام بالإجراءات والتباعد، لاحتواء فيروس كورونا المستجد ومحاربته.