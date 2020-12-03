نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تعلن 4 قتلى جراء انفجار في منشأة لمعالجة مياه الصرف قرب برستل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات البريطانية سقوط أربعة قتلى جراء انفجار قوي وقع اليوم الخميس في منشأة لمعالجة مياه الصرف قرب مدينة برستل جنوب غربي إنجلترا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حسابه في "تويتر" عن حزنه إزاء مقتل هؤلاء الضحايا في ضاحية أفونماوث، وشكر فرق الإنقاذ التي تعاملت مع الحادث.

وأكدت شرطة منطقة أفون وسومرست أن شخصا آخر أصيب جراء الحادث بجروح لا تهدد حياته.

وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون في بيان لها أن الحادث نجم عن انفجار أحد مخازن الكيميائيات في المنشأة.