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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان اليوم الخميس 3 ديسمبر عن وفاة الأميرة حصة آل سعود، وهي إبنة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ونعى الديوان الملكي السعودي ف بيان له اليوم الراحلة سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وفاة الأميرة حصة آل سعود وبيان من الديوان الملكي السعودي

كما أعلن الديوان الملكي السعودي بأنها سوف يتم صلاة الجنازة عليها في مدينة الرياض، وتعزي أسرة مصر فايف الراحلة سائلين الله تبارك وتعالى لها الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعد وفاة الأميرة حصة آل سعود اليوم، أرسل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن برقية عزاء إلى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، في وفاة سمو الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

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وأعرب جلال الملك عبد الله في برقيته عن صادق مشاعر التعزية للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع غفرانه ورحمته، وأن يلهم الأسرة المالكة وخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي جميل الصبر والسلوان.