شاهد.. وصول أول شحنة من لقاح فايزر ضد كورونا إلى بريطانيا

أكد مسؤولون، اليوم الخميس، أن لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصل بريطانيا أخيرًا، بعد عملية سرية للغاية، لنقل الدفعة الأولى من الجرعات في أسطول من الشاحنات غير المميزة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت مصادر حكومية إن مكتب الوزراء البريطاني "داونينج ستريت"، تكتم بشأن الموقع الدقيق لوصول الشحنة الثمينة من لقاح فايزر وسط مخاوف من تعرضه لإي خطر.

فيما قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا صباح اليوم أنها ستصل في غضون ساعات، بينما أكد مسؤولو وزارة الصحة وصول اللقاح إلى فولكستون جنوب إنجلترا، لكنهم رفضوا الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وتخطط بريطانيا لبدء أكبر حملة تطعيم في التاريخ الأسبوع المقبل، حيث يتم أخذ أول 800 ألف جرعة إلى مختبرات مجهزة خصيصًا للتحقق مرة أخرى من أنها آمنة للاستخدام، قبل أن يتم نقلها للوصول إلى مستشفيات هيئات الخدمات الصحية والمراكز المؤقتة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، لن يتم الضغط على داونينج ستريت بشأن تفاصيل نقل اللقاح ووصوله إلى البلاد "لأسباب أمنية"، حيث التزم المكتب الصمت عن قصد بشأن المواقع الدقيقة للشاحنات بسبب "الخطر الهائل للعصابات الإجرامية التي يمكن أن تعترض وتضرر" الإمدادات، التي تم شحنها من مصنع شركة فايزر في بلجيكا.

ووافقت بريطانيا، أمس الأربعاء، على استخدام لقاح فايزر، كأول دولة في العالم، خاصة بعد أن قدمت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، طلبا لهيئة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة على لقاحهم.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن الحكومة وافقت على توصية هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية باستخدام لقاح كورونا.

وأضاف أنه سيتم قريبا تحديد الأولوية للفئات التي ستتلقى اللقاح، بما في ذلك المقيمون في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة، وكبار السن، والمعرضون للخطر.

وأشار إلى أن بريطانيا جاهزة لاستخدام لقاح فايزر لعلاج فيروس كورونا بدءًا من الأسبوع المقبل.