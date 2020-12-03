البرتغال تشترى 22 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو اليوم الخميس، أن خدمة الصحة العامة فى البلاد ستكون مسؤولة عن توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا والتى ستكون مجانية للجميع، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت تيميدو إن "البلاد ستشترى 22 مليون جرعة من لقاح كورونا بقيمة 200 مليون يورو". وقال رئيس منظمة الأدوية روى سانتوس إيفو، إن البرتغال وقعت اتفاقيات لشراء اللقاحات مع الشركات المصنعة المحتملة فى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. وسجلت البرتغال التى يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة إصابات بكورونا بلغت حصيلتها 303.846 حالة، و4645 وفاة.

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