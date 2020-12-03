وزير خارجية الأردن لنظيره الإسرائيلي: لا بديل لحل الدولتين

التقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نظيره الإسرائيلي، جابي أشكينازي، في معبر جسر الملك حسين، لبحث جهود إعادة إطلاق المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الصفدي ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وذلك لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وشدد خلال اللقاء على ضرورة وقف جميع الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأضاف أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم وحماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها.

ولفت إلى أن لا بديل لحل الدولتين لتحقيق السلام العادل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وأكد الصفدي ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس هذا الحل.

وبحث الصفدي وأشكنازي التطورات المرتبطة بجهود إعادة إطلاق المفاوضات، وخصوصا في ضوء قرار السلطة الوطنية الفلسطينية استئناف التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.

وبجانب ذلك، ناقش الجانبان عددا من القضايا العالقة بين الأردن وإسرائيل شملت المياه ورفع القيود عن الصادرات الأردنية للضفة الغربية وعن تزويد عمان السلطة الفلسطينية بكميات إضافية من الكهرباء وتنظيم الحركة عبر المعابر في ضوء إغلاقها جراء جائحة كورونا.