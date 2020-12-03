وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ1.5 مليون حالة

أعلنت وكالة "فرانس برس" للأنباء، أن حصيلة الوفيات العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت الـ1.5 مليون حالة.

فيما وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ما لا يقل عن 645،22،200 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا من ناحية عدد الإصابات والوفيات، وهذا ما جعل أزمة الوباء نقطة ساخنة في البلاد.

ووصل لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى بريطانيا أخيرًا، بعد عملية سرية للغاية.

وحسبما أكد مسؤولون، اليوم الخميس، تم نقل الدفعة الأولى من الجرعات من بلجيكا إلى بريطانيا في أسطول من الشاحنات غير المميزة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت مصادر حكومية إن مكتب الوزراء البريطاني "داونينج ستريت"، تكتم بشأن الموقع الدقيق لوصول الشحنة الثمينة من لقاح فايزر وسط مخاوف من تعرضه لإي خطر.

فيما قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا صباح اليوم أنها ستصل في غضون ساعات، بينما أكد مسؤولو وزارة الصحة وصول اللقاح إلى فولكستون جنوب إنجلترا، لكنهم رفضوا الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وتخطط بريطانيا لبدء أكبر حملة تطعيم في التاريخ الأسبوع المقبل، حيث يتم أخذ أول 800 ألف جرعة إلى مختبرات مجهزة خصيصًا للتحقق مرة أخرى من أنها آمنة للاستخدام، قبل أن يتم نقلها للوصول إلى مستشفيات هيئات الخدمات الصحية والمراكز المؤقتة.