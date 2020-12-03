تحذير شديد اللهجة من إسرائيل بشأن هجمات على مؤسساتها في تلك الدول

أصدرت إسرائيل تحذيرات من احتمال استهداف المؤسسات الإسرائيلية ومواطنيها في الخارج بعد التهديدات الإيرانية على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "على ضوء التهديدات الإيرانية الأخيرة وتورط جهات إيرانية في تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة تحذر هيئة مكافحة الإرهاب من قيام إيران باستهداف مصالح إسرائيلية في دول قريبة من إيران".

وحدد جندلمان هذه الدول وهي جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين وكردستان العراق ودول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن هناك تنظيمات إرهابية وخاصة تنظيم داعش وجهات مؤيدة لها تبدي رغبة كبيرة بتنفيذ عمليات إرهابية مثل الهجمات التي نفذت مؤخرا في فرنسا والنمسا وألمنيا.

وأشار إلى أن هناك مناشدات ومطالبات من جماعات إرهابية باستهداف إسرائيليين ويهود وكنس ومطاعم ومتاحف يهودية.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت الجمعة الماضي، مقتل العالم النووي محسن فخري زاده في هجوم مسلح قرب العاصمة طهران.

وتتهم إيران، إسرائيل، باغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زادة، مؤكدة أنها لديها قرائن وأدلة على ذلك.

ويعد محسن زاده، أكبر عالم نووي عسكري في إيران والعقل المدبر للبرنامج النووي، وقد أثار اغتياله إدانة واسعة من طهران.

و​قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط "إسرائيل" في اغتيال العالم زادة.

ووضعت إسرائيل سفاراتها حول العالم في حالة تأهب قصوى بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام، كما أثارت مخاوفها بشأن جالياتها ورعاياها في الخارج، حيث هناك احتمالية بوقوع هجمات على الحدود مع إسرائيل من قبل وكلاء إيران في لبنان وسوريا.