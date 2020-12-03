ملكة جمال الفلبین تحصد لقب میس آیكو دریس في الغردقة

حصلت ملكة جمال الفلبين لقب " ميس ايكو دريس" وهي مسابقة عرض أزياء ملابس يعاد تصنيعها بمكونات تحافظ على البيئة خلال المسابقة التي أقيمت الأمس بمنتجع الباتروس وایت بیتش بالغردقۃ بالشراكۃ مع آیكو سبایر دكتورۃ آمال رزق ضمن فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات التی تقام في الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ٦ ديسمبر بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالمدينة السیاحيۃ وفی نفس الفاعلیۃ فازت ملكۃ جمال هولندا كوصیفۃ أولی وملكۃ جمال باراجوی كوصیفۃ ثانیۃ.

وأكدت إداراۃ مجموعة بيك الباتروس للفنادق المستضيفة للمسابقة أن مشاركة أكثر من ٢٥ دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزهم مصر وروسيا وصربيا وكازاخستان وهولندا والبرتغال وألبانيا ومونتنجرو وأذربيجان وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والفلبین والهند وجنوب افریقیا وموریشیوس تحت شعار " يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر".

جدير بالذكر أن مدينة الغردقة لاستضافة حفلات عالمية كبرى برعاية مجموعة الباتروس للفنادق كحفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا فى يناير الماضى بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر.