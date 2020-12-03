ملكة جمال الفلبین تحصد لقب میس آیكو دریس في الغردقة

وأكدت إداراۃ مجموعة بيك الباتروس للفنادق المستضيفة للمسابقة أن مشاركة أكثر من ٢٥ دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزهم مصر وروسيا وصربيا وكازاخستان وهولندا والبرتغال وألبانيا ومونتنجرو وأذربيجان وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والفلبین والهند وجنوب افریقیا وموریشیوس تحت شعار " يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر".
جدير بالذكر أن مدينة الغردقة لاستضافة حفلات عالمية كبرى برعاية مجموعة الباتروس للفنادق كحفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا فى يناير الماضى بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر.
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