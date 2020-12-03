ترامب لن يتركها قبل الرحيل| إدارة الرئيس الأمريكي تقاضي فيسبوك

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك، تتهمها فيها بتفضيلها العمالة المهاجرة على نظيرتها الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تتهم إدارة ترامب فيسبوك، بتفضيلها العمال المهاجرين وذلك عن طريق إعطائهم وظائف برواتب مجزية، عكس الأمريكيين.
وفي شكوى مكونة من 17 صفحة قدمتها إدارة ترامب اليوم الخميس، قال قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل إن فيسبوك لم يعلن بشكل كاف عن 2600 وظيفة على الأقل بين عامي 2018 و 2019 تم حجزها من قبل المهاجرين المتقدمين لبرنامج تأشيرات المهن المتخصصة.
وحسب الصحيفة، يتعين على الشركات التي ترعى العمال الحصول على بطاقات خضراء قائمة على التوظيف حتى تظهرها كجزء من عملية التقديم الفيدرالية.
فيما لم تجد إدارة ترامب أي من العمال الأمريكيين المؤهلين تقدموا لشغل هذه الوظائف.
وقالت الدعوى إن شركة فيسبوك لم تعلن عن الوظائف المحجوزة على موقعها على الإنترنت، وطلبت من المرشحين إرسال طلباتهم بالبريد بدلًا من قبولها عبر الإنترنت.
وأضافت الدعوى أنه "حتى عندما يتقدم الموظفون الأمريكيون، فإن فيسبوك لن يأخذهم في الاعتبار للوظائف المعلن عنها"، مشيرة إلى أنه يحتفظ بها لحاملي التأشيرات المؤقتة.
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