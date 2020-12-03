الشرطة الفرنسية تداهم المساجد .. فيديو

وعانت الدولة، التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، من هجمات إرهابية مروعة في السنوات الأخيرة وشهدت مؤخرًا موجة جديدة من العنف بعد قطع رأس مدرس في إحدى ضواحي باريس.
ولم يكشف الوزير الفرنسي عن المساجد التي تشتبه السلطات في الترويج لها للتطرف والانفصالية، لكن وفقًا لملاحظة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية ، فإن تطبيق القانون يخطط لتفتيش 16 مسجدًا في باريس و 60 مسجدًا آخر في أنحاء البلاد.
وأشار دارمانين إلى أن أماكن العبادة التي تم التحقيق فيها هي جزء بسيط من 2600 مسجد في فرنسا ، قائلًا "نحن بعيدون عن حالة التطرف على نطاق واسع".
وأضاف "يحترم جميع المسلمين في فرنسا تقريبًا قوانين الجمهورية ويتأذون من ذلك التطرف".
ويأتي هذا الإجراء ردًا على موجة العنف التي ضربت فرنسا في الأشهر الأخيرة. ففي 16 أكتوبر ، قطع مهاجر مسلم رأس مدرس، لأن الأخير عرض رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه أثناء دروس حول حرية التعبير.
وأغلقت السلطات المسجد لمدة ستة أشهر.
ودافع ماكرون عن استخدام المعلم المقتول للرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل.
ووصفه بالبطل الذي جسد قيم فرنسا ومنحه بعد وفاته أرفع وسام مدني في البلاد - وسام الشرف.
وأثارت تصريحات ماكرون وقرارات عرض الرسوم الكاريكاتورية على المباني الحكومية في جميع أنحاء فرنسا غضب العالم الإسلامي.
وبعد 13 يومًا من الهجوم على المعلم في إحدى ضواحي باريس ، تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في كنيسة في نيس.
ومع ذلك ، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية ليست كلها جديدة، وهي جزء من استراتيجية حكومية للتصدي للانفصالية والتطرف التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون في فبراير من العام الجاري.
وعند إعلانه الاستراتيجية، أشار الرئيس الفرنسي إلى أنها ليست خطة "ضد الإسلام".
وقال "الابتعاد عن شكل الإسلام المعزول مهم للغاية للمساعدة في تقليل التأثيرات الأجنبية وضمان احترام كل شخص لقوانين الجمهورية. سنقوم بتدريب الأئمة في فرنسا حتى يتمكنوا من إتقان اللغة الفرنسية وقواعد الجمهورية.
وأضاف ماكرون: "نحن بحاجة إلى معرفة مصدر الأموال، ومن الذي يستلمها وماذا يفعلون بها''.
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