الشرطة الفرنسية تداهم المساجد .. فيديو

بدأت الشرطة الفرنسية في مداهمة مساجد يشتبه في أنها تروج للانفصال والتطرف، في وقت سابق اليوم الخميس، نشر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بيانًا قال فيه إنه سيتم إجراء عمليات تفتيش في ما يقرب من 76 مكانًا للعبادة في الأيام المقبلة، وإذا تأكدت الشكوك، ستغلقها السلطات.

وعانت الدولة، التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، من هجمات إرهابية مروعة في السنوات الأخيرة وشهدت مؤخرًا موجة جديدة من العنف بعد قطع رأس مدرس في إحدى ضواحي باريس.

ولم يكشف الوزير الفرنسي عن المساجد التي تشتبه السلطات في الترويج لها للتطرف والانفصالية، لكن وفقًا لملاحظة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية ، فإن تطبيق القانون يخطط لتفتيش 16 مسجدًا في باريس و 60 مسجدًا آخر في أنحاء البلاد. وأشار دارمانين إلى أن أماكن العبادة التي تم التحقيق فيها هي جزء بسيط من 2600 مسجد في فرنسا ، قائلًا "نحن بعيدون عن حالة التطرف على نطاق واسع". وأضاف "يحترم جميع المسلمين في فرنسا تقريبًا قوانين الجمهورية ويتأذون من ذلك التطرف". ويأتي هذا الإجراء ردًا على موجة العنف التي ضربت فرنسا في الأشهر الأخيرة. ففي 16 أكتوبر ، قطع مهاجر مسلم رأس مدرس، لأن الأخير عرض رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه أثناء دروس حول حرية التعبير. وأغلقت السلطات المسجد لمدة ستة أشهر.