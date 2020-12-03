البرتغال تقدم 22 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو اليوم الخميس عن أن البرتغال ستقدم 22 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لتغطية جميع السكان من إجمالي الإمدادات التي طلبها الاتحاد الأوروبي.

وقال تيميدو في مؤتمر صحفي: "ستتلقى البرتغال 22 مليون جرعة لقاح"، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير الإمدادات بموجب عقود الاتحاد الأوروبي الموقعة مع شركات الأدوية AstraZeneca و Sanofi و Johnson u0026 Johnsen و BioTech و CureVac و Moderna.

وتتطلب بعض اللقاحات المرشحة لهذه الشركات جرعتين لكل شخص ، لكن حصة البرتغال ستظل كافية لتغطية إجمالي سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

ومن المتوقع أن تشمل فئة التطعيم الأولى 950،000 شخص ، اعتبارًا من يناير.

وقال فرانسيسكو راموس، منسق مجموعة عمل التطعيمات ضد كوفيد -19 في البرتغال: تشمل المجموعة ذات الأولوية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من الحالات الصحية التالية: القلب والكلى والرئتين، بالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأعلن مسؤولون، الخميس، أن البرتغال تهدف إلى تطعيم ما يقرب من مليون شخص ضد فيروس كورونا بين يناير وأبريل على أبعد تقدير ، وربما بحلول نهاية فبراير ، اعتمادًا على وتيرة تسليم اللقاحات. وكشفت الحكومة أن المجموعة ذات الأولوية للتلقيح ستشمل 400 ألف شخص فوق سن الخمسين يعانون من أمراض تجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كوفيد -19 الحاد. وتضم المجموعة الأولى للتلقيح أيضًا 300000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمستجيبين للطوارئ ، بما في ذلك ضباط الشرطة، و250.000 شخص يعيشون في دور الرعاية وموظفي دور الرعاية. وقال المسؤولون إن المرحلة الثانية، التي تغطي 1.8 مليون شخص ، سيتم تطعيم كل من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 عامًا والذين يعانون من مشاكل صحية مثل السكري والسمنة. وستغطي المرحلة الثالثة بقية سكان البرتغال البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، على الرغم من أنه قد يتم إنشاء المزيد من المجموعات ذات الأولوية إذا تغيرت اتجاهات الوباء. وسجلت البرتغال رسميًا أكثر من 307000 حالة إصابة بـ كوفيد 19 ونسبت أكثر من 4700 حالة وفاة إلى الفيروس. وحذر رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا من أن خطة التطعيم الوطنية تخضع "لعدد لا يحصى من عدم اليقين" ، مثل مواعيد التسليم من قبل شركات الأدوية الأجنبية وتراخيص اللقاح التي لم تصدرها سلطات الاتحاد الأوروبي بعد. وقال كوستا في عرض متلفز إن لقاحات كوفيد 19 ستكون اختيارية ومجانية وتدار في الغالب من قبل الخدمة الصحية الوطنية. وتقول البرتغال إن معدل التحصين ضد الحصبة وأمراض الطفولة الأخرى هو أحد أفضل المعدلات في العالم ، حيث يبلغ حوالي 97٪. وقال كوستا: "ستكون عملية (اللقاح) أسهل في الأسابيع الأولى عندما تكون الجرعات أقل للتعامل مع عدد أقل من الناس للتطعيم". "ستزداد صعوبة الأمر مع توفر المزيد من الجرعات وتزايد عدد الأشخاص المطلوب تطعيمهم". تقول البرتغال إن معدل التحصين ضد الحصبة وأمراض الطفولة الأخرى هو أحد أفضل المعدلات في العالم ، حيث يبلغ حوالي 97٪. ووقعت الحكومة عقودا مع ست شركات أدوية لحوالي 22 مليون جرعة. لا تزال اللقاحات تتطلب موافقة وكالة الأدوية الأوروبية. وسيتم التعامل مع لوجستيات التوزيع من القيادة المركزية في وزارة الصحة في لشبونة ، العاصمة ، بمساعدة القوات المسلحة والشرطة وأجهزة المخابرات. وسيتم تطعيم الأشخاص في دور الرعاية في الموقع ، وسيتم تطعيم المستجيبين للطوارئ في مكان عملهم. وايضا سيتم تلقيح الآخرين في مركزهم الصحي المحلي ، والذي سيستدعي الأشخاص في كل مرحلة وفقًا للمعلومات الموجودة في قواعد بياناتهم. يمكن للأطباء الخاصين إرسال مرضاهم للحصول على اللقاحات. ويقول خبراء الصحة البرتغاليون، إن عودة ظهور الفيروس في الأشهر الأخيرة هو مدى انحسار حالات الإصابة الجديدة قبل أسبوعين. وأفاد الخبراء في اجتماع يوم الخميس مع القادة السياسيين أن حالات العلاج بالمستشفيات استقرت لكنها لا تزال مرتفعة وتضغط على المستشفيات. ويبلغ العدد التراكمي للحالات المؤكدة في البرتغال لمدة 14 يومًا لكل 100000 شخص - وهو مقياس رئيسي في قياس انتشار الوباء - 684 ، وفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض. وهذا يضعها في المركز الثامن في جدول 31 دولة أوروبية حسب وكالة الاتحاد الأوروبي.

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