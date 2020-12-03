نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس العراقي: الحكومة ستتكفل بتطعيم المواطنين ضد كورونا مجانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده نجحت نسبيا في تقليص آثار وباء كورونا، مشيرا إلى أن "الحكومة ستتكفل بشراء لقاح كورونا وتوزيعه مجانا على المواطنين".

وقال صالح خلال كلمة في الاجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة جائحة كورونا، إن "استمرار الوباء في أي مدينة أو قرية في العالم، يعني أن كل المجتمع البشري مهدد بهذا الوباء العابر للحدود، ومن المهم مراعاة التباين الشديد في إمكانات الدول الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سرعة وصول اللقاحات لكثير من البلدان التي تمتلك قدرات محدودة".

وشدد صالح على "أهمية التعاضد الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم أضراره، وضرورة ضمان العدالة في توزيع اللقاحات حيث تتاح، والحد من أضرار الأهداف التجارية لإنتاجه وتسويقه، وتفادي تأثرها بالخلافات السياسية".

وأضاف أن "العراق من البلدان التي ستتكفل حكوماتها بشراء العقار وتوزيعه مجانا على مواطنيها رغم الظرف المالي والاقتصادي شديد التعقيد الذي يعانيه البلد".

وأشار إلى أن "العراق وبالإمكانات المحدودة نجح إلى حد ما في تقليص آثار الوباء، وذلك بفضل تضحيات الكوادر الطبية وتنامي الوعي الصحي للمواطنين، إلى جانب الدعم الدولي وبعض الدول الصديقة".