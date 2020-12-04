590 ألف إصابة و11.741 وفاة جديدة بكورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن إصابات كورونا حول العالم سجلت أكثر من 590 ألف حالة، ووفياته 11.741 فى الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن إصابات كورونا حول العالم سجلت أكثر من 590 ألف حالة، ووفياته 11.741 فى الساعات الـ24 الماضية. وفى وقت سابق من اليوم، قال هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، إن الآمال المعلقة على لقاحات كورونا كبيرة للغاية و"أنها قد تغير قواعد اللعبة".

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