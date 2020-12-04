أكثر من ضحايا هجمات 11 سبتمبر.. أمريكا تسجل حصيلة غير مسبوقة لوفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقُا لوسائل إعلام أمريكية، أبلغت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، عن 3157 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وحسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فيعد الرقم المسجل أعلى من عدد القتلى في هجمات 11 سبتمبر.
وجاء هذا العدد الصادم، في الوقت الذي ألقى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بثقله وراء جهود الإغاثة من فيروس كورونا، حيث توافق كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مبلغ 908 مليار دولار كإعانات متعددة.
ووصل عدد مرضى الفيروس المتواجدين في مستشفيات الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوزت 100 ألف حالة للمرة الأولى، وهو العدد الأكبر الذي تم إحصاؤه خلال الوباء.
فيما سجلت الولايات المتحدة، أكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية.
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