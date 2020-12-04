أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض إليسا فرح من منصبها.
وذكرت الصحيفة أن استقالة إليسا فرح التي تقلدت 3 مناصب رئيسية في إدارة ترامب، يعتبر إشارة ضمنية إلى تأكيد خسارة ترامب في الانتخابات.
وعملت إليسا فرح في وقت سابق، متحدثة رسمية باسم وزير الدفاع، كما عملت كنائبة لمساعد وزير الدفاع وكانت المتحدثة الأساسية لشؤون الإعلام في البنتاجون.
كما عملت مسؤولة الإعلام مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في البيت الأبيض لمدة عامين، خلال الفترة 2017-2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة إليسا فرح مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.