استقالة إليسا فرح مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض إليسا فرح من منصبها.

وذكرت الصحيفة أن استقالة إليسا فرح التي تقلدت 3 مناصب رئيسية في إدارة ترامب، يعتبر إشارة ضمنية إلى تأكيد خسارة ترامب في الانتخابات.

وعملت إليسا فرح في وقت سابق، متحدثة رسمية باسم وزير الدفاع، كما عملت كنائبة لمساعد وزير الدفاع وكانت المتحدثة الأساسية لشؤون الإعلام في البنتاجون.

كما عملت مسؤولة الإعلام مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في البيت الأبيض لمدة عامين، خلال الفترة 2017-2019.