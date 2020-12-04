بعد انتخاب "هتلر الأفريقي".. لا يخطط للسيطرة على العالم

فاز سياسي أفريقي، يحمل اسم الزعيم النازي، أدولف هتلر، في الانتخابات البرلمانية في نامبيا، فيما تحدث قائلا إنه لا يخطط للسيطرة على العالم.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فاز السياسي أدولف هتلر أونونا بـ85 بالمئة من الأصوات، وتم انتخابه في المجلس الإقليمي عن حزب "منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا" الحاكم.

وعلق السياسي على فوزه بالقول: "أنا لا أسعى لنيل السلطة السياسية، ولا أنوي السيطرة على العالم".

وأصر في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية على عدم وجود أي شيء يربطه بالأيديولوجية النازية.

وأضاف أنه لم يفهم والده الأحداث التاريخية، التي ارتبط اسم أدولف هتلر بها عندما أطلق عليه هذا الاسم وأن الوقت قد فات لتغيير اسمه، لافتا إلى أن أفراد أسرته ينادونه أدولف أونونا.

وذكر أونونا أن زوجته تدعوه أدولف وكذلك بقية الناس ولا توجد لديه خطط لتغيير اسمه، مشيرا إلى أن اسم أدولف شائع في ناميبيا.

يذكر أن جمهورية ناميبيا كانت مستعمرة ألمانية بين عامي 1884 و1915 واللغة الألمانية معترف بها كواحدة من اللغات الوطنية في ناميبيا، وتعتبر الرئيسية في الحديث في بعض مناطق البلاد.