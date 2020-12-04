فيديو .. بايدن : سأصدر أمرا بارتداء الأمريكيين للكمامة لمدة 100 يوم

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن لتابر، خلال أول مقابلة مشتركة له مع نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس منذ فوزه فى الانتخابات: "فقط 100 يوم لارتداء القناع، وليس إلى الأبد. 100 يوم. وأعتقد أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا".
ووفقا لـ"شبكة CNN"، أضاف بايدن أنه عندما يتمتع بالسلطة، كما هو الحال فى المبان الفيدرالية أو فى النقل بين الولايات على متن الطائرات والحافلات، فإنه سيصدر أمرًا دائمًا بضرورة ارتداء الأقنعة.
وقال بايدن أيضًا إنه طلب من الدكتور أنتونى فاوتشى، رئيس المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، أن يكون مستشارًا طبيًا رئيسيًا وجزءًا من فريق الاستجابة لفيروس كورونا عندما تبدأ إدارته مهامها العام المقبل.
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