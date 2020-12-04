ترامب ينشر فيديو لسحب صناديق اقتراع أثناء فرز الأصوات فى جورجيا

جدة - نرمين السيد - أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، إعادة نشر تغريدتين، من حساب فريق حملته الانتخابية، عبر تويتر، لمقاطع فيديو قالوا إنها تظهر سحب صناديق مليئة بأوراق الاقتراع من تحت طاولة، بعدما تم إخراج موظفى الاقتراع، وإبقاء 4 أشخاص لمواصلة الفرز على انفرد.





وعلقت حملة ترامب على مقاطع الفيديو "تُظهر لقطات فيديو من جورجيا حقائب مليئة بأوراق الاقتراع تم سحبها من تحت طاولة بعد أن طلب المشرفون من موظفى الاقتراع ترك الغرفة وبقى 4 أشخاص فى الخلف لمواصلة فرز الأصوات". وفى مقطع آخر قالت حملة ترامب "تُظهر لقطات فيديو من جورجيا أنه طُلب من موظفى الاقتراع التوقف عن العد والمغادرة، بينما بقى 4 أشخاص فى الخلف لمواصلة فرز الأصوات على انفراد".

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