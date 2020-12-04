بسبب صفقة أس-400.. الكونجرس يمرر مشروع قانون لمعاقبة تركيا

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أعضاءً بمجلس الشيوخ الأمريكي أضافوا تعديلًا على موازنة الدفاع قبل التصويت، مشيرةً إلى أن التعديل يطلب فرض عقوبات على مسؤولين أتراك على صلة بصفقة صواريخ أس-400 الروسية.

وقالت الشبكة إن التعديل وافق عليه أعضاء لجنة الخدمات المسلحة من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لافتة إلى أن مجلس النواب سيصوت عليه الأسبوع المقبل.

ورجحت "بلومبرج" أن التعديل سيُمرر رغم اعتراض الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بتضمين حكمًا يلغي قانونًا يحمي شركات التكنولوجيا من المسؤئلية عن معظم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

كما يعارض ترامب أيضًا بندًا في التعديل بإعادة تسمية القواعد العسكرية التي تكرم الجنرالات الكونفدرالية.

وفي وقت سابق، وجه زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادات شديدة لتركيا خلال اجتماعه الأخير بالناتو، معتبرا أنها تقوض حلف شمال الأطلسي.

وقال بومبيو خلال الاجتماع إن تركيا تقوض أمن حلف الأطلسي وتوجد حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط في نزاع مع اليونان وقبرص الدولة غير العضو بالحلف على موارد الغاز.

وأبلغ بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة أخطأت في إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا مقابل المال، وهو ما خلصت إليه وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير في يوليو/تموز، وأيضا إلى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ.

ومن المقرر أن يدرس زعماء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، التي تستضيف رؤوسا حربية نووية أمريكية، بسبب نزاع الغاز في شرق المتوسط في العاشر من ديسمبر.