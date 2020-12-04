العراق: سنوزع لقاح كورونا على المواطنين بالمجان

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الخميس، أن بلاده ستتكفل بشراء لقاح فيروس كورونا وتوزيعه على المواطنين بشكل مجاني.
وأضاف صالح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": " استمرار الجائحة في أية مدينة أو قرية في العالم، يعني أن المجتمع البشري بأكمله مهدد بهذه الجائحة العابر للحدود".
وتابع: "من المهم مراعاة التباين الشديد في إمكانات الدول الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سرعة وصول اللقاحات لكثير من البلدان التي تمتلك قدرات محدودة".
من جانبه، قال مدير الصحة العامة بالعراق، رياض الحلفي، في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" إن أول شحنات من لقاح "فايزر" ضد كورونا سوف تصل البلاد في مارس المقبل.
وأوضح المسئول العراقي أن الشحنة الأولى تتضمن 600 ألف جرعة لتشمل 300 ألف شخص على دفعتين، لافتًا إلى أن شركة "فايزر" عرضت على العراق بيع 9 ملايين جرعة بقيمة 12 دولارا لكل جرعة.
واستطرد: "العراق وقع مع اتحاد اللقاحات العالمي وستكون حصته بنسبة 20% من سكانه، وهناك توجيه من قبل رئيس الوزراء إلى وزارة المالية من أجل تأمين المبالغ لشراء اللقاح".
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