طائرة بوينغ "المشؤومة" تعود.. واتفاقية بـ9 مليارات دولار

وقعت شركة طيران "رايان آير" على صفقة جديدة مع شركة بيونغ بقيمة 9 مليارات دولار لشراء 75 طائرة من طراز بوينغ ماكس 737 بعد أن رفعت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية الحظر عن استخدامها، الذي استمر 20 شهرا وهو الأطول في تاريخ الطيران إثر حادثين منفصلين لذات النوع من الطائرة قبل 20 شهرا في كل من إندونيسيا وإثيوبيا.
وقال المدير التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، إنني سعيد للغاية بهذا الإعلان عن الصفقة الجديدة وأقدر شهادة "رايان آير" ومن تمثلهم من طيارين ورغبتهم بقيادة طائرتنا الآمنة جدا بما تقدمه من مزايا كبيرة مثل سعتها وفعاليتها، كما أنها الطائرة الأقل إصدارا للانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة.
وزاد ديف أن بوينغ واثقة من أمان طائرتها وأن سلامة الركاب وحياة العاملين عليها هي المعيار الأهم لديها، إضافة إلى أن 737 ماكس تتميز بسعة كبيرة للركاب وتكلفة تشغليها أقل.
أما رئيس شركة طيران "رايان آير" الأيرلندية منخفضة التكاليف، مايكل أوليري، فقال إن شركته توسعت حتى أصبحت أكبر الشركات العالمية وأنها حريصة على سلامة الركاب وفخورة بتوقيع اتفاقياتها الجديدة، التي سوف تسمح لها بتوسيع شبكة أعمالها.
وفي السياق، أعلنت شركات الطيران الأميركية أنها ستقوم بإعادة هذه الفئة من الطيران إلى الخدمة في موعد أقصاه بداية العام المقبل.
وأقامت شركة بوينغ لمجموعة من الصحفيين، الأربعاء، رحلة بالطائرة استمرت لمدة 50 دقيقة عبر الخطوط الأميركية للطيران في خطوة من أجل إثبات سلامة تحليقها وقدرتها على التغلب على مشاكل السقوط بعد التحليق بشكل نهائي.
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