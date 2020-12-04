خلال اجتماع سري.. وزير الخارجية الأمريكي يوبخ نظيره التركي

وذكر 5 دبلوماسيين ومسئولين لوكالة "رويترز" أنه "خلال الاجتماع الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، يوم الثلاثاء الماضي، قال بومبيو إن تركيا تقوض أمن حلف الأطلسي وتوجد حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط في نزاع مع اليونان وقبرص الدولة غير العضو بالحلف على موارد الغاز".
وأوضح الدبلوماسيون أن حديث بومبيو دفع حلفاء آخرين في الاجتماع، ومن بينهم فرنسا واليونان وحتى لوكسمبورج، إلى توبيخ تركيا ما دفع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إلى توجيه اتهامات مضادة تتسم بالتحدي.
ووُصفت لهجة الحديث في الاجتماع بأنها "محسوبة" لكن "أكثر تصادمية" مما جرت عليه العادة في اجتماعات الحلف. وقال مسؤول أمريكي، إنه "دار نقاش صريح خلف الأبواب المغلقة لكنه رفض الخوض في التفاصيل".
وأشار المسئول الأمريكي إلى أن واشنطن طلبت من أنقرة أكثر من مرة حل مسألة المنظومات الصاروخية الروسية، والكف عن استخدام المقاتلين السوريين في الصراعات الخارجية ووقف الأعمال الاستفزازية في شرق البحر المتوسط".
وقال وزير الخارجية التركي اليوم إنه لا يمكنه التعليق على اجتماع سري. وأضاف في فعالية عامة: "أوضحت للتو الخلافات بين الدولتين والقضايا المعلقة.. اضطررنا لشراء (منظومة أسلحة) من روسيا لأننا لم نستطع القيام بذلك من حلفائنا".
وذكرت مصادر تركية على معرفة بما دار في الاجتماع أن بومبيو وجه "اتهامات ظالمة" وأنه لم تكن هناك جبهة موحدة ضد تركيا. وقالت إن تركيا أبدت استعدادا أيضا لإجراء محادثات مع اليونان بخصوص شرق البحر المتوسط دون شروط مسبقة.
وكشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، أن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أضافوا تعديلًا على موازنة الدفاع قبل التصويت، مشيرةً إلى أن التعديل يطلب فرض عقوبات على مسؤولين أتراك على صلة بصفقة صواريخ أس-400 الروسية.
وقالت الوكالة إن التعديل وافق عليه أعضاء لجنة الخدمات المسلحة من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لافتة إلى أن مجلس النواب سيصوت عليه الأسبوع المقبل.
ورجحت "بلومبرج" أن التعديل سيُمرر رغم اعتراض الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بتضمين حكمًا يلغي قانونًا يحمي شركات التكنولوجيا من المسؤئلية عن معظم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
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