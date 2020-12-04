انفجار ثاني أكبر مصفاة للنفط بدولة جنوب أفريقيا

وقع صباح اليوم الجمعة،انفجار في ثاني أكبر مصفاة للنفط الخام في مدينة ديربان بدولة جنوب أفريقيا، فيما لم يتضح بعد سقوط إصابات أو قتلى نتيجة الانفجار.
وقال متحدث باسم شركة "انجين" للمواد البترولية، التي تدير المصفاة إنه سيعلق على الحادث في وقت لاحق في بيان، وفقًا لوكالة "رويترز".
وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإن مصنع مدينة دوربان يضخ 120 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، فيما لم يتضح بعد عما إذا كان هناك تأثير للانفجار على إنتاج المصفاة.
ويوجد بدولة جنوب أفريقيا 6 مصاف، أربعة منها تستخدم النفط الخام، و2 تستخدم الوقود الاصطناعي.
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