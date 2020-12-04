تراجع أعداد المطالبات بإعانات البطالة في الولايات المتحدة

سجلت أعداد المواطنين الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة تراجعا خلال الأسبوع الماضي بما يجدد الأمل في إمكانية التعافي التدريجي في سوق الوظائف الأمريكية على الرغم من استمرار تزايد الإصابات بصورة كبيرة بفيروس "كورونا".
وأوضح تقرير، صدر عن وزارة العمل الأمريكية، أن مطالبات الإعانة من جانب العاطلين عن العمل بلغت 712 ألف مطالبة، ورغم استمرار ارتفاع هذه الأعداد ، لكنها جاءت متراجعة عن مستوى الأسبوع السابق والذي شهد نحو 787 مطالبة.
يذكر أنه قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد الأمريكي في شهر مارس الماضي، كانت أعداد تلك المطالبات لا تتجاوز 225 ألفا لكن تطورات الجائحة أدت إلى استغناء الكثير من المصالح والأعمال عن العاملين فيها.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المطالبين بإعانات بطالة انخفض إلى 5ر5 مليون شخص وهو ما يقل كثيرا عن مستوى 23 مليون شخص في شهر مايو الماضي.
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