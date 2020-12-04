تونس.. حداد وإضراب للأطباء الشبان بعد وفاة جراح سقط من مصعد

أعلنت منظمة الأطباء الشبان في تونس، الجمعة، الحداد والإضراب عن العمل، بعد وفاة صادمة لجراح شاب مقيم في مستشفى بولاية جندوبة شمال غربي البلاد، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وقالت المنظمة في بيان، إنه "من أجل روح فقيد الوطن بدر الدين العلوي نعلن الحداد ابتداء من يوم 4 ديسمبر 2020، مع إعلان جملة من التحركات".

وأقرت المنظمة "إضرابا وطنيا حضوريا لكافة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، مع إيقاف كل الأنشطة الاستشفائية والتوجه إلى كليات الطب الساعة العاشرة صباحا".

وأعلنت أن "هذه القرارات ستكون بداية لسلسة تحركات متواصلة، من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستشفى عمومي آمن وخدمة صحية لائقة''.

وتأتي هذه القرارات بعد وفاة العلوي، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، إثر سقوطه من مصعد أحد المستشفيات في جندوبة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الوفاة ناجمة عن سقوطه من المصعد الذي ثبتت إصابته بعطب، حيث انزلقت ساقاه ليقع من الطابق الخامس إلى بئر المصعد.

وتم فتح تحقيق أمني وإداري في الحادث لتحديد أسباب الوفاة والمسؤوليات، في حادث اهتز له المستشفى والرأي العام التونسي.