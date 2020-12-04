البنتاجون الأمريكى تدرج 4 شركات صينية فى القائمة السوداء

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإن الشركات الأربعة: "شركة الصين الوطنية للنفط البحرى، وشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية، وشركة الصين لتكنولوجيا الإنشاء، وشركة الصين الدولية للاستشارات الهندسية".

وبذلك، يرتفع عدد الشركات المدرجة على القائمة السوداء للبنتاجون، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، إلى 35 شركة، من بينها هواوى والصين للاتصالات.

وتستند قائمة البنتاجون السوداء إلى القانون الصادر عام 1999، ولم يكن يتم العمل به قبل هذا العام، واستندت إليه إدارة ترامب فى لتصنيف شركات صينية بدعوى سيطرة جيش التحرير الشعبى فى الصين عليها.

واستنادًا إلى هذه القائمة، سيتم منع المستثمرون الأمريكيون من شراء أسهم الشركات المدرجة على هذه القائمة السوداء التى لا تتضمن عقوبات حتى الآن، وذلك بدءًا من العام المقبل.

وفى بيان له، قال مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين: "أمر الرئيس يهدف لحماية المستثمرين الأمريكيين من تقديم رأس مال عن غير قصد من شأنه أن يعزز قدرة الجيش الصينى أو أجهزة الاستخبارات الصينية، والتى تُستخدم بشكل روتينى لاستهداف المواطنين والشركات الأمريكية من خلال عمليات سيبرانية".