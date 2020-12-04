روسيا: 570 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل حصيلة قياسية جديدة فى أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت 27.403 إصابة جديدة، و570 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتأتى حصيلة الوفيات الأخيرة فى ارتفاع عن الحالات المسجلة خلال اليوم السابق، الذى سجلت فيه السلطات الروسية 554 وفاة، بينما انخفض عدد الإصابات تراجعًا من 28.145 إصابة فى اليوم السابق. وكان رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى كيريل دميترييف، أعلن فى وقت سابق، أن اللقاح الروسى "سبوتنيك ــ V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون متاحا لجميع الدول بسعر موحد، مؤكدًا أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاح سيكون أقل من 10 دولارات.

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